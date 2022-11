Técnico da Argentina, Lionel Scaloni pode perder peça importante para a Copa do Mundo - FADEL SENNA / AFP

Publicado 01/11/2022 17:30

A Argentina corre o risco de perder uma importante peça do seu elenco para a disputa da Copa do Mundo do Catar. O meia Lo Celso sofreu uma ruptura do músculo femoral da perna direita no último domingo, na derrota do Villarreal para o Athletic de Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, e será submetido a novos exames.

O sinal da gravidade foi dado pelo departamento médico do clube do atleta. Uma análise mais minuciosa vai ser feita para determinar o grau da lesão. Segundo a imprensa argentina, o jogador teria sofrido um descolamento do músculo, o que poderia tirá-lo do Mundial.



AFA (Associação de Futebol Argentino) ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas adiantou que o corpo médico da seleção segue em contato com o Villarreal à espera dos resultados dos próximos exames.



A possibilidade de perder Lo Celso se junta a outros nomes que também enfrentam problemas com contusões e correm contra o tempo para se recuperar até o início do torneio. Paulo Dybala, Ángel Di María, Paredes, Nicolás González e Cristian



Romero também enfrentam problemas musculares de diferentes graus Eles vêm sendo monitorados pelo departamento médico da seleção para acelerar a recuperação.



A Argentina está no Grupo C do Mundial e faz a sua estreia no dia 22 de novembro, contra a Arábia Saudita. No dia 26, os hermanos enfrentam o México pela segunda rodada e encerram a sua participação na fase de grupos no dia 30, diante da Polônia.