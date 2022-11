Comboio da Ferrari ficou parado em ato contra derrota de Jair Bolsonaro - Reprodução/TV Globo

Comboio da Ferrari ficou parado em ato contra derrota de Jair BolsonaroReprodução/TV Globo

Publicado 01/11/2022 14:30

Campinas - Um ato contra a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições do último domingo impediu um comboio com contêineres da Ferrari de deixar o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, na manhã desta terça-feira. Ao deixar o terminal, as carretas ficaram paradas no acostamento por conta da interdição parcial do acesso ao local. A situação já foi resolvida pela Polícia Militar.

Após a intervenção das autoridades, os caminhões seguiram viagem para São Paulo com escolta polícia, como de costume. Apesar do imprevisto, os equipamentos da Ferrari conseguiram chegar normalmente a Interlagos, onde será disputado o GP do Brasil de Fórmula 1, no dia 13 de novembro.

"Houve, sim, uma parada do comboio logo após a saída de Viracopos, mas foi rapidamente equacionada pela polícia militar e o equipamento chegou no horário marcado em Interlagos", disse a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), em nota.



Atualmente, a Ferrari é a segunda colocada no campeonato de construtores. O piloto mais bem posicionado da escuderia é Charles Leclerc, que se encontra em terceiro, com 275 pontos.