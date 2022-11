Bronny James ao lado de seu pai, LeBron James, astro do Los Angeles Lakers - Getty Images

Publicado 01/11/2022 13:06

O filho de LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, da NBA, passou por um susto no último sábado (29). Bronny James precisou sair de quadra às pressas por causa de uma briga com arma na arquibancada da escola Wise High, em Maryland, nos Estados Unidos. Não houve feridos, de acordo com "TMZ".

Bronny James estava em quadra no momento da confusão na arquibancada, que gerou correria dos alunos e atletas que estava presentes no local. O filho de LeBron James atua pela escola Sierra Canyon, de Los Angeles, que enfrentava a equipe da escola de Wise High. O jovem desabafou nas redes sociais.

"Os alunos do Ensino Médio não podem nem jogar em paz hoje em dia", disse Bronny James.

A polícia foi acionada e ajudou na evacuação do local. Bronny James, de 18 anos, está em seu último ano de escola e possui ofertas de faculdades para a próxima temporada. A tendência é que o filho de LeBron James atue por um ano na universidade e entre para a NBA em 2024.

LeBron James já revelou ter o desejo de atuar pelo menos uma temporada com o seu filho na NBA. O ala, de 37 anos, está em sua 20ª temporada da carreira na liga norte-americana de basquete. O astro dos Lakers já declarou que fará todos os esforços possíveis para levar o seu filho para sua equipe.