Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira femininaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/11/2022 13:43

A técnica Pia Sundhage anunciou nesta terça-feira as 23 jogadoras convocadas para o reencontro da seleção brasileira feminina com o Canadá neste mês de novembro. As adversárias e atuais campeãs olímpicas eliminaram o Brasil dos Jogos de Tóquio, e disputarão dois amistosos nos dias 11 e 15, na Vila Belmiro, em Santos, e na Neo Química Arena, em São Paulo.

Confiante na equipe qualificada, a técnica sueca manteve a base do grupo das últimas vitórias sobre Noruega e Itália. No entanto, ela se deparou com algumas dúvidas pelas quantidade de boas jogadoras no cenário brasileiro. Pia pretende fazer algumas observações nas duas partidas diante do Canadá.

"Precisamos de algumas respostas, e é muito bom o fato de não ter sido fácil escolher essas 23 jogadoras, porque temos 24, 25, 26 jogadoras muito boas e isso faz o time ficar mais forte. Provavelmente vocês vão ver duas escalações diferentes nos jogos. Nós achamos um grupo principal agora, e nós tentamos criar uma equipe coesa dentro de campo, mas ao mesmo tempo temos dois jogos contra o Canadá e precisamos dar chance a algumas jogadoras para atuar pelo menos 45 minutos", afirmou.

O confronto marcará o reencontro entre as duas seleções. Na última vez, o Canadá eliminou o Brasil na disputa pelas Olimpíadas de Tóquio, que aconteceu em 2021. Após superar as brasileiras nas quartas de final com placar agregado nos pênaltis por 4 a 3, as canadenses venceram os Estados Unidos e a Suécia.

"Vai ser um jogo muito diferente, o Canadá melhorou seu estilo de jogo mas nós também temos um time diferente. A chave contra o Canadá é não apenas a defesa mas também desafiar as linhas, isso é algo que não fomos capazes de fazer nas quartas de final (das Olimpíadas). É um estilo diferente do que fazemos, então vai ser um teste muito bom. Elas são as campeãs olímpicas, então imagine como vai ser bom ganhar esses dois jogos.", concluiu.

Confira as jogadoras convocadas:

Goleiras: Leticia Izidoro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária).

Defensoras: Antonia (Levante-ESP), Bruninha (Gotham FC-EUA), Kathellen (Real Madrid-ESP), Lauren (Madrid CFF-ESP), Tarciane (Corinthians), Taianara (Bayern de Munique-ALE), Tamires (Corinthians) e Fernanda Palermo (São Paulo).

Meias: Duda Sampaio (Internacional), Yaya (São Paulo), Ary Borges (Palmeiras), Duda (Flamengo), Adriana (Corinthians), Jaqueline (Corinthians) e Kerolin (North Carolina Courage-EUA).

Atacantes: Geyse (Barcelona-ESP), Ludmila (Atlético de Madrid-ESP), Gabi Nunes (Madrid CFF-ESP), Debinha (North Carolina Courage-EUA) e Bia Zaneratto (Palmeiras).