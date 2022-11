Paulinho faz a última temporada pelo Bayer Leverkusen - Divulgação/Bayer Leverkusen

Paulinho faz a última temporada pelo Bayer LeverkusenDivulgação/Bayer Leverkusen

Publicado 01/11/2022 13:53

Com contrato até 30 de junho de 2023 com o Bayer Leverkusen, Paulinho tem o desejo de se transferir para o Palmeiras, segundo a Sky Sports da Alemanha. O atacante ex-Vasco não renovará com o clube alemão.



A partir de janeiro, Paulinho já poderá assinar um pré-contrato com o novo clube. Aos 22 anos e sem muito espaço no Bayer Leverkusen, ele anunciou recentemente que não permaneceria no clube.



O Vasco e o Botafogo já demonstraram interesse em contar com o atacante de 22 anos, assim como o Atlético-MG, que estaria mais próximo da contratação.