Torcida organizada do Atlético-MG furou bloqueios de manifestantes contra derrota de Jair Bolsonaro (PL) - Reprodução

Publicado 01/11/2022 14:34

A torcida organizada 'Galoucura', do Atlético-MG, precisou superar barreiras - literalmente - para seguir em frente rumo ao Morumbi. Os torcedores do Galo esbarraram no bloqueio que manifestantes do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem realizado pelas estradas do país, em protesto contra a derrota para Lula (PT) no segundo turno das eleições.

No caminho para São Paulo, os torcedores da organizada 'Galoucura' espantaram os manifestantes que são apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e conseguiram desbloquear a estrada. Em vídeos que circulam nas redes sociais, os atleticanos brincam dizendo que são a "tropa do fura bloqueio" e que não deixarão de assistir o jogo do Atlético-MG.

O Atlético-MG enfrenta o São Paulo, nesta terça, às 21h30, no Morumbi, pela 35ª rodada do Brasileirão. O duelo é uma disputa direta por vaga na Libertadores. O Galo é o sétimo colocado, com 51 pontos, enquanto o Tricolor é o oitavo, com 50. Ambos estão na zona de classificação, mas são ameaçados por Fortaleza (48) e Botafogo (47).

Entenda os protestos

Após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Lula (PT) no segundo turno das eleições, caminheiros bloquearam diversas rodovias pelo Brasil. Os manifestantes, que não aceitaram o resultado das urnas, alegam fraude e aguardam um pronunciamento de Bolsonaro, que está em silêncio desde domingo (31).

Em nota, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) e os Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais de todo o Brasil defendem o respeito ao resultado das eleições. Eles também afirmam que o silêncio de Bolsonaro dificulta "a pacificação do país" e "estimula os bloqueios".

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou na noite de segunda-feira (31) que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados tomem ações imediatas para desobstrução de vias ocupadas ilegalmente pelo país. Ele aceitou um pedido da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), que se posiciona contra os atos, e do vice-procurador geral eleitoral.