'Sósia do Ney', Eigon Oliver foi a Paris e se encontrou com NeymarReprodução de Instagram

Publicado 03/11/2022 14:18

O tão esperado encontro aconteceu. Nesta quarta-feira, Eigon Oliver, mais conhecido como "Sósia do Ney", encontrou-se com Neymar pessoalmente. Em Paris, no Parc de Princes, o personagem gravou um vídeo com o camisa 10 da seleção brasileira, chamando-o de "sósia do Sósia do Ney".

No Instagram, o sósia possui selo de verificação e conta com mais de 700 mil seguidores. Com o sucesso inspirado em memes e nas brincadeiras se passando pelo atleta, Eigon viajou para Paris com o sonho de conhecer o craque brasileiro.

"Jamais imaginaria esse momento, que presente em minha vida, tamanha benção que Deus permitiu, através desse meu trabalho, chegar onde cheguei. Muito, muito, muito grato e fã desse cara que é um ser humano muito foda, que me recebeu de braços abertos. Agora posso falar para os meus filhos e netos, já trombei com o homem", publicou.









No vídeo, o influenciador faz uma brincadeira em relação a Paris, com a torre Eiffel, e São Paulo, com a Torre Cásper Líbero, da TV Gazeta.

Há pouco mais de um ano, o "Sósia do Ney" ficou mundialmente conhecido ao brincar com pessoas em um shopping. Sob a proteção de seguranças, o personagem fingiu ser Neymar e causou comoção geral.







"Sósia do sósia", Neymar segue se preparando para a Copa do Mundo. O Brasil estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, pelo Grupo G. Suíça e Camarões completam o grupo.