Richard Coelho é jogador do CearáFoto: Divulgação/Ceará

Publicado 03/11/2022 18:13

Em meio à má fase do Ceará, o volante Richard Coelho recebeu ameaças de morte. A informação foi confirmada pelo próprio jogador nas redes sociais. Nesta quinta-feira, o jogador também afirmou que já registrou um Boletim de Ocorrências e que a questão está entregue aos seus advogados.

"Nos últimos dias, recebi algumas mensagens ofensivas e até mesmo ameaças de morte. Por precaução e segurança, já fiz o BO na justiça e o assunto está com meus advogados. Lamento que passemos por isso. Somos profissionais e buscamos sempre o melhor para a nossa profissão e também para a nossa família. Vou seguir trabalhando sempre almejando o topo. Que esses fatos lamentáveis não se repitam, nem comigo, nem com ninguém", publicou Richard, no Instagram.

O volante, vale lembrar, também soma passagens por Fluminense, Corinthians, Vasco e Athletico-PR. Ele foi anunciado como reforço do Ceará no dia 29 de dezembro de do ano passado e tem contrato válido com o Vozão até 2024.

Atualmente, o time cearense é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 34 pontos conquistados. Em caso de derrota na próxima rodada e vitórias de Coritiba e Cuiabá, o Vozão não terá mais chances de continuar na elite do futebol brasileiro.