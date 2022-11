Cristiano Ronaldo deu o passe para o gol de Garnacho - FOTO: ANDER GILLENEA / AFP

Publicado 03/11/2022 17:18

Nesta quinta-feira, o Manchester United venceu a Real Sociedad por 1 a 0, pela última rodada do Grupo E da Liga Europa, mas não conseguiu garantir a vaga direta para as oitavas de final da competição. Isso porque, apesar do triunfo, os Red Devils levaram a pior nos critérios de desempate e ficaram na segunda colocação do grupo. Por isso, jogarão a fase play-offs. A equipe espanhola, por sua vez, foi a líder e já está classificada para as oitavas.

Vale destacar que o United precisava de apenas mais um gol para assumir a ponta do grupo. Os dois times fecharam a fase de grupos com o mesmo número de pontos e empate no confronto direto (uma vitória para cada lado). No critério seguinte, o saldo de gols, a Real Sociedad levou a melhor por 8 a 7. Dessa forma, se tivesse os ingleses tivessem vencido por 2 a 0, igualariam o saldo e levariam a melhor no próximo critério, o de gols-marcados (teriam 11 contra 10).

ENTENDA O QUE SÃO OS PLAY-OFFS DA LIGA EUROPA

Nesta fase, o Manchester United enfrentará um dos terceiros colocados da fase de grupos da Liga dos Campeões em jogos de ida e volta. Quem vencer o confronto, avança às oitavas de final da Liga Europa.

Nesse sentido, os possíveis adversários dos Red Devils são: Ajax; Barcelona; Juventus; Bayer Leverkusen; Salzburg; Sevilla; Shakhtar Donetsk; ou Sporting.

O GOL DE REAL SOCIEDAD X MANCHESTER UNITED

O único gol do jogo desta quinta-feira foi marcado por Garnacho, argentino que é joia da base do United. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o atacante foi acionado por Cristiano Ronaldo pelo lado esquerdo do campo, invadiu a área e bateu forte de perna esquerda para estufar as redes do time espanhol.