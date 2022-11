Ronaldo Fenômeno - Divulgação/AFP

Ronaldo FenômenoDivulgação/AFP

Publicado 03/11/2022 15:42

Às vésperas da convocação oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo, o ex-jogador Ronaldo, tetra e pentacampeão com a amarelinha, anunciou os influenciadores escalados para a "Seleção Fenômeno" – novo projeto da Ronaldo TV, que promete uma cobertura inédita do mundial do Catar.

Sua multiplataforma digital de conteúdo – presente nas mídias Twitch, Youtube, TikTok, Instagram e Twitter – prepara uma série de programas que só a credencial do ex-atacante no Catar poderia proporcionar.



Os espectadores terão a chance de acompanhar histórias que costumam ficar restritas aos bastidores. As lives do Fenômeno prometem ainda análises do desempenho do Brasil e papos descontraídos com grandes estrelas do futebol, diretamente do país árabe.



No time da cobertura presencial, Isabela Pagliari, Renata Heilborn e mais um nome que deve ser revelado nos próximos dias. No estúdio do canal no Rio de Janeiro, os apresentadores Victor Canedo, Eduardo Barthem e Bruno Pet vão ancorar o único programa fixo da grade, que conta também com entradas ao vivo de diversos comentaristas, como Thomaz Freitas, Felipe Solari, Bibi Molina e Isa Labate.



"A qualquer momento durante o período da Copa, conteúdos especiais podem surpreender o público da Ronaldo TV. Todas as nossas plataformas estão integradas para contar as melhores histórias do Catar. Vamos trazer pra frente das câmeras muito do que acontece por trás delas. Vou contribuir com o meu acesso e a minha experiência. Vai rolar muita live surpresa, comentários sobre os jogos da Seleção e dos nossos adversários. Para mim, é uma nova forma de entrar em campo e estou muito animado", contou Ronaldo, que estreou como streamer em novembro do ano passado.



A cobertura terá inicio às 12h30 do próximo dia 7, no canal na Twitch, ancorada em estúdio, acompanhando a divulgação da lista do técnico Tite – com direito à participação do Fenômeno que vai reagir à escalação. Será a estreia da live fixa da grade.



Depois, ela fica programada para as 20h: nos dias 10, 16 e 17, vai fazer um esquenta da Copa; a partir do dia 20, seguirá o calendário de jogos, totalizando 27 edições. A produção de conteúdo, contudo, é orgânica e ilimitada, sem horários predefinidos para transmissões ao vivo e publicações em todas as plataformas.