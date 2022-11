Francisca Cerqueira Gomes - Reprodução / Instagram

Publicado 03/11/2022 15:20

O piloto francês de Fórmula 1, Pierre Gasly, foi flagrado traindo a namorada Francisca Cerqueira Gomes, após o GP do México, no último dia 30 de outubro. Ele, que é da equipe AlphaTauri, estaria em uma relação de seis meses com a jovem de 19 anos, porém, segundo o jornal português Correio da Manhã, foi apanhado em um bar no México com outra jovem.

Ambos estariam em um clima de muita intimidade e o momento, inclusive, teria sido registado em vídeo. Cerqueira Gomes e Pierre Gasly nunca assumiram o namoro publicamente. Porém, já foram flagrados juntos diversas vezes. A última dela foi no dia 16 de outubro, quando foram vistos em Paris, durante o jogo entre o PSG e o Marselha.



Vale lembrar que Gasly, que vai para a escuderia Alpine ano que vem, pode ser suspensão na Fórmula 1, inclusive no início da temporada 2023. Nos últimos 12 meses, o francês contabilizou 10 pontos na licença. Caso atinja 12, deve ficar uma corrida de fora.



Na última prova, ele recebeu mais um ponto de advertência, depois de uma disputa com Lance Stroll. Na ocasião, jogou a Aston Martin do canadense para fora e acabou levando uma punição de cinco segundos, além de receber o ponto de punição.