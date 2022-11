Gerard Piqué anunciou, nesta quinta, que irá se aposentar dos gramados - Reprodução/Twitter

Publicado 03/11/2022 15:48

Espanha - Um dos maiores defensores da história do Barcelona, Gerard Piqué anunciou, nesta quinta-feira (3), que está se aposentando. O zagueiro, campeão do mundo em 2010, fará sua despedida dos gramados neste sábado (5), no duelo com o Almería, no Camp Nou.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Piqué tinha contrato com o Barcelona até o fim de junho de 2024, mas rescindirá de forma amigável com o clube catalão. O zagueiro, de 35 anos, é o quinto jogador com mais partidas pelo time, atrás apenas de Lionel Messi, Xavi, Sérgio Busquets e Iniesta.

Cria da base do Barcelona, Gerard Piqué estreou pelos profissionais em 2004, defendendo a camisa do Manchester United. O jogador retornou ao clube catalão apenas na temporada 2008/09. Pela equipe, o defensor conquistou 31 títulos, tendo disputado 615 jogos e feito 52 gols.

Confira o texto de despedida do zagueiro Gerard Piqué:

Culés, sou Gerard. Faz semanas, meses, que muita gente tem falado de mim. Até agora, não disse nada. Mas agora, quero ser eu quem fala de mim.



Como muitos de vocês, sou do Barça desde sempre. Nasci em uma família muito louca por futebol e muito culé. Desde muito pequeno, não queria ser jogador de futebol. Queria ser jogador do Barça.



Ultimamente, pensei muito naquele garoto, no que teria acontecido com aquele Gerard, se tivessem dito que ele alcançaria todos os sonhos... que chegaria ao time principal do Barça, que ganharia todos os títulos possíveis. Que seria campeão da Europa e do mundo. Que jogaria ao lado dos melhores da história, que seria um dos capitães e faria amigos para sempre.



Faz 25 anos que entrei no Barça. Saí e voltei. O futebol me deu tudo. O Barça me deu tudo. Vocês, culés, me deram tudo. E agora que os sonhos de pequeno completaram, quero dizer que decidir fechar esse ciclo. Sempre disse que depois do Barça, não haveria outra equipe. E assim será. Este sábado, será minha última partida no Camp Nou.



Passarei a ser um culé mais. Apoiarei a equipe. E transmitirei meu amor ao Barça aos meus filhos, tal como minha família fez comigo.



E já me conhecem. Cedo ou tarde, voltarei.



Nos vemos no Camp Nou.



Visca al Barça. Sempre