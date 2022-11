Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro - Divulgação/FPF

Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiroDivulgação/FPF

Publicado 03/11/2022 19:29

Rio - A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta quinta-feira (03), os grupos da fase inicial da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diferentemente do que ocorre no Campeonato Paulista, os grupos não são sorteados. Eles já haviam sido pré-definidos pela federação antes da divulgação de hoje. A competição iniciará no dia 2 de janeiro, e terá sua final no dia 25 do mesmo mês, data do aniversário da capital paulista.

Carioca com mais títulos da competição, o pentacampeão Fluminense está no grupo 14, ao lado de Taubaté-SP, Imperatriz-MA e Porto Vitória-ES. Os jogos deste grupo serão na cidade de Taubaté.

Sem conquistar o título da Copinha desde 2018, o Flamengo caiu no grupo 5, que jogará na cidade de Jaú. Os adversários do Rubro-Negro serão o XV de Jaú-SP, o Aparecidense-GO, e o Floresta-CE.

Campeão em 1992, o Vasco da Gama começara a sua jornada na edição de 2023 da Copinha no Grupo 29, ao lado de Osasco-SP, Hercílio Luz-SC e Capital-TO. As partidas serão disputadas na cidade de Osasco.

Buscando o título inédito da competição, o Botafogo está no Grupo 19, ao lado de Grêmio São-Carlense-SP, São Carlos-SP e Pinheirense-PA. Os jogos do grupo do Glorioso ocorrerão na cidade de São Carlos.

Além dos quatro grandes do Rio, outros clubes cariocas também disputarão a edição de 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Volta Redonda está no Grupo 11, junto de Comercial-SP, Sport-RE e Inter de Limeira-SP, jogando na cidade de Cravinhos. O Madureira jogará no Grupo 22, na cidade de Alumínio, e enfrentará o Sharjah Brasil-SP, Ceará-CE e Rio Claro-SP. Já o Nova Iguaçu está no Grupo 28, jogando na cidade de Mauá, e enfrentando o Mauá-SP, Vila Nova-GO e Grêmio Mauaense-SP.

Confira todos os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior:

Grupo 1 – sede em Tanabi: Tanabi-SP, Náutico-PE, Real Ariquemes-RO e Portuguesa-SP.

Grupo 2 – sede em Bálsamo: Mirassol-SP, Chapecoense-SC, União ABC-MS e Inter Minas-MG.

Grupo 3 – sede em São José do Rio Preto: Rio Preto-SP, Palmeiras-SP, Santana-AP e Juazeirense-BA.

Grupo 4 – sede em São José do Rio Preto: Atlético-GO, Sampaio Corrêa-MA, Itabaiana-SE e Botafogo-SP.

Grupo 5 – sede em Jaú: XV de Jaú-SP, Flamengo-RJ, Aparecidense-GO e Floresta-CE.

Grupo 6 – sede em Catanduva: Catanduva-SP, América-RN, Avaí-SC e Ceilândia-DF.

Grupo 7 – sede em Barretos: Barretos-SP, Athletico-PR, Picos-PI e São Bento-SP.

Grupo 8 – sede em Franca: Francana-SP, Grêmio-RS, Cruzeiro-AL e Guarani-SP.

Grupo 9 – sede em Tupã: Tupã-SP, Cuiabá-MT, Parauapebas-PA e Velo Clube-SP.

Grupo 10 – sede em Penápolis: Penapolense-SP, Cruzeiro-MG, Comercial-MG e Capivariano-SP

Grupo 11 – sede em Cravinhos: Comercial-SP, Sport-PE, Volta Redonda-RJ e Inter de Limeira-SP.

Grupo 12 – sede em Araraquara: Ferroviária-SP, Corinthians-SP, Fast Club-AM e Zumbi-AL.

Grupo 13 – sede em Guaratinguetá: Atlético Guaratinguetá-SP, Goiás-GO, Gama-DF e Grêmio Pague Menos-CE.

Grupo 14 – sede em Taubaté: Taubaté-SP, Fluminense-RJ, Imperatriz-MA e Porto Vitória-ES.

Grupo 15 – sede em Suzano: União Suzano-SP, Figueirense-SC, Vitória da Conquista-BA e Novorizontino-SP.

Grupo 16 – sede em Guarulhos: Flamengo-SP, Coritiba-PR, Guarulhos-SP e São José-RS.

Grupo 17 – sede em Marília: Marília-SP, São Paulo-SP, CS Paraibano-PB e Porto Velho-RO.

Grupo 18 – sede em Assis: Vocem-SP, América-MG, Retrô-PE e Ponte Preta-SP.

Grupo 19 – sede em São-Carlense-SP, Botafogo-RJ, São Carlos-SP e Pinheirense-PA.

Grupo 20 – sede em Leme: Lemense-SP, ABC-RN, Maringá-PR e Red Bull Bragantino-SP.

Grupo 21 – sede em Porto Feliz: Desportivo Brasil-SP, CRB-AL, Camboriú-SC e Ituano-SP.

Grupo 22 – sede em Alumínio: Sharjah-SP, Ceará-CE, Madureira-RJ e Rio Claro-SP.

Grupo 23 – sede em Santana de Parnaíba: SKA Brasil-SP, Vitória-BA, Paraná-PR e Áster Brasil-ES.

Grupo 24 – sede em Barueri; Oeste-SP, Internacional-RS, Fluminense-PI e Rosário Central-SE.

Grupo 25 – sede em São Bernardo do Campo: EC São Bernardo-SP, Bahia-BA, CSA-AL e Operário-PR.

Grupo 26 – sede em Santo André: Santo André-SP, Santos-SP, Falcon-SE e São Raimundo-RR.

Grupo 27 – sede em Diadema: Água Santa-SP, Atlético-MG, Mixto-MT e Galvez-AC.

Grupo 28 – sede em Mauá: Mauá-SP, Vila Nova-GO, Mauaense-SP e Nova Iguaçu-RJ.

Grupo 29 – sede em Osasco: Audax-SP, Vasco da Gama-RJ, Hercílio Luz-SC e Capital-TO.

Grupo 30 – sede em São Paulo (Ibrachina): Ibrachina-SP, Santa Cruz-PE, Botafogo-PB e Canaã-BA.

Grupo 31 – sede em São Paulo (Juventus): Juventus-SP, Fortaleza-CE, Remo-PA e São Caetano-SP

Grupo 32 – sede em São Paulo (Nacional): Nacional-SP, Juventude-RS, Alecrim-RN e XV de Piracicaba-SP.