Son Heung-min tranquilizou torcedores em publicação nas redes sociais - Foto: AFP

Publicado 09/11/2022 13:01

Após sofrer uma fratura no rosto, Son confirmou que vai estar na Copa do Mundo. O atacante do Tottenham se lesionou em uma partida da Liga dos Campeões, mas revelou que vai estar pronto para a disputa do Mundial com a Seleção da Coreia do Sul.

"Oi, pessoal. Eu só queria ter um momento para agradecer a todos pelas mensagens de apoio que recebi na última semana. Eu li muitas delas e realmente admiro todos vocês. Em um momento difícil recebi muita força de vocês! Jogar pelo seu país na Copa do Mundo é o sonho de muitas crianças que estão crescendo, assim como foi o meu também. Eu não vou perder isso para o mundo. Mal posso esperar para representar nosso lindo país, até breve", escreveu o jogador.

Na partida que deu a classificação do Tottenham para as oitavas de final da Liga dos Campeões, Son chocou o rosto com o ombro de um jogador do Olympique de Marselha e saiu de campo. Os Spurs disseram que o atleta precisaria passar por uma cirurgia.

A lesão gerou preocupação, mas Son aliviou aos torcedores da Coreia do Sul que esperam contar com o jogador na Copa do Mundo. A seleção sul-coreana está no Grupo H, junto com Gana, Portugal e Uruguai.