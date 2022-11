Sadio Mané - CHRISTOF STACHE / AFP

Publicado 09/11/2022 12:09

Rio - O Bayern divulgou nesta quarta-feira uma nota oficial negando a informação do jornal francês "L'Équipe" de que o atacante Sadio Mané estaria fora da Copa do Mundo. Além de dizer que o senegalês irá passar por novos exames, o clube alemão afirmou que o jogador não sofreu uma lesão no tendão da perna direita.

"Sadio Mané sofreu uma lesão na cabeça da fíbula direita em Bayern x Werder Bremen. Ele está fora do jogo contra o Schalke. Outros exames seguirão nos próximos dias, e o Bayern entrará em contato com a equipe médica da Federação Senegalesa de Futebol", disse o clube alemão.

O atacante foi titular na goleada do Bayern de Munique sobre o Werder Bremen, na última terça-feira, mas atuou por apenas 20 minutos. O jogador, de 30 anos, sentiu dores na perna direita e precisou ser substituído por Sané, na partida válida pelo Campeonato Alemão.

Sadio Mané chegou ao Bayern neste ano após deixar o Liverpool, clube que defendeu por seis temporadas. Mané disputou a Copa do Mundo de 2018 pela seleção de Senegal.