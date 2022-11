Ennid Wong - Reprodução / Instagram

Publicado 09/11/2022 10:00

Rio - Após viralizar mostrando os seios depois que o atacante do Tigres, Gignac, marcou o gol da vitória contra o Cruz Azul, pelo Campeonato do México, em outubro, a modelo mexicana Ennid Wong tornou sua conta no OnlyFans um sucesso.

Apesar disso, nem tudo são flores. Segundo informações de jornais locais, ela teria sido banida do Estádio Universitário. "Claro que isso não deve acontecer em um desses eventos e estaremos atentos para garantir que não aconteça novamente”, disse recentemente o presidente do clube, Mauricio Culebro.

Não podendo mais mostrar seu apoio pessoalmente, ela aproveitou ao máximo o evento, como contou Garza no programa de TV Es Show. "Foi uma promessa para as arquibancadas. Então a emoção nos ganhou, tudo nos ganhou e eu não pensava que ia fazer isso. Foi algo que surgiu na hora”.



Mesmo assim, a comemoração sem camisa nas arquibancadas fez seus seguidores na plataforma OnlyFans cresceram consideravelmente.



Atualmente, Ennid Wong, que ultrapassa um milhão de seguidores no Instagram, se tornou uma estrela da plataforma. A mexicana já tem uma renda de cerca de 9.500 dólares (R$ 50 mil) por mês de conteúdo exclusivo, que pode ser acessado por US$ 10 (R$ 52).