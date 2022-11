Jogadores comemoram a virada do Barcelona contra o Osasuna fora de casa - Divulgação/FC Barcelona

Publicado 08/11/2022 22:03

O Barcelona precisou usar todas as armas possíveis para conseguir uma suada, mas importante vitória fora de casa. Nesta terça-feira, a equipe catalã bateu, de virada, o Osasuna por 2 a 1 e se isolou na ponta do Campeonato Espanhol.

A partida, no entanto, foi repleta de emoções e complicações. Começando pelo gol de David Garcia que saiu logo nos cinco minutos iniciais, seguido da expulsão de Lewandowski aos 30 minutos da etapa inicial. No intervalo, ainda um fato surpreendente: ao discutir com o árbitro na saída de campo, Piqué, que estava no banco, acabou sendo expulso na última partida oficial de sua carreira.

A equipe de Xavi recebeu ajustes para o segundo tempo que demoraram cerca de dois minutos para surtir efeito. Em cruzamento pela esquerda que foi rebatido pela defesa do Osasuna, Pedri surgiu sozinho na entrada da área para estufar as redes e fazer o gol de empate.

Aos 40 minutos finais, Raphinha chamou a responsabilidade e decidiu. O brasileiro recebeu belo lançamento de De Jong e, sozinho, tocou de cabeça para encubrir o goleiro adversário para garantir o gol da virada e da vitória.

Com a vitória, o Barcelona se isolou na ponta do Campeonato Espanhol ao chegar aos 37 pontos na liderança, com cinco pontos de diferença e um jogo a menos em relação ao vice-líder Real Madrid. O Osasuna estaciona em sexto colocado com 23 pontos, na zona de classificação para a Liga Europa.