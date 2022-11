Momento em que Piqué aquecia antes do jogo do Barcelona contra o Osasuna no El Sadar stadium - FOTO: CESAR MANSO / AFP

Momento em que Piqué aquecia antes do jogo do Barcelona contra o Osasuna no El Sadar stadium FOTO: CESAR MANSO / AFP

Publicado 08/11/2022 20:12

No último jogo da carreira, o zagueiro Piqué foi expulso sem sequer entrar em campo. Nesta terça-feira, o defensor recebeu o cartão vermelho direto no intervalo do jogo do Barcelona contra o Osasuna após discutir com o árbitro Jesús Gil Manzano.

O momento da expulsão não foi captada pelas imagens da transmissão. Entretanto, no vídeo abaixo, é possível ver que a reclamação de Piqué com o árbitro já havia começado dentro de campo:

Gerard Pique's football career ends with a red card.



The Barcelona man was sent off in the tunnel at half-time during tonight's game against Osasuna. pic.twitter.com/Xv6u8V7CmO — The Sun Football (@TheSunFootball) November 8, 2022

Vale lembrar que o Barça reclamou com a arbitragem de uma falta no lance do gol do Osasuna e da expulsão de Lewandowski. Apesar do cenário negativo, o time catalão conseguiu a virada e venceu o confronto por 2 a 1.

APOSENTADORIA DE PIQUÉ

Na semana passada, o zagueiro anunciou que penduraria as chuteiras ainda neste ano. Piqué tinha contrato com o Barcelona até o fim de junho de 2024, mas rescindirá de forma amigável com o clube catalão. O zagueiro, de 35 anos, é o quinto jogador com mais partidas pelo time, atrás apenas de Lionel Messi, Xavi, Sérgio Busquets e Iniesta.



Apesar do último jogo ter sido com expulsão, ele pôde se despedir dos torcedores no Camp Nou último sábado, na vitória sobre o Almería por 2 a 0. A partida desta terça-feira, contra o Osasuna, aconteceu fora de casa, no Estádio El Sadar.