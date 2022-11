Valverde, do Real Madrid, durante jogo contra o Rayo Vallecano - Foto: Víctor Carretero/Real Madrid

Valverde, do Real Madrid, durante jogo contra o Rayo Vallecano Foto: Víctor Carretero/Real Madrid

Publicado 08/11/2022 18:16

Durante o jogo entre Rayo Vallecano e Real Madrid na última segunda-feira, o meia Federico Valverde errou uma finalização, e a bola não só saiu do estádio como também caiu na varanda de um torcedor que acompanhava o confronto. Curiosamente, ele filmou o lance e salvou o momento em que a bola "viajou" até o apartamento onde estava. Assista abaixo:

¿Te imaginas que un balón chutado por Fede Valverde entre por tu terraza y acaba en tu salón?



Ayer ocurrió. Hamza estaba viendo el Rayo - Real Madrid desde su balcón y...



Entramos en su casa para que nos lo cuente él mismo.



https://t.co/awKGahVOco pic.twitter.com/sT8JNuVyPo — Relevo (@relevo) November 8, 2022

Segundo o site espanhol "Relevo", o torcedor que ficou com a bola se chama Hamza. Curiosamente, ele não é um grande fã de futebol e passa períodos esporádicos no apartamento em que a bola caiu.

Vale lembrar que o lance aconteceu já aos 50 minutos do segundo tempo. Atrás do placar por 3 a 2, o Real se lançou ao ataque para tentar o empate. Em uma dessas tentativas de igualar o marcador, Valverde pegou mal e isolou. No fim, o Rayo Vallecano saiu para a vitória.