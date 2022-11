Momento em que o goleiro Samuel Soares se prepara para dar o chutão - Foto: Reprodução/Twitter @SPORTTVPortugal

Publicado 08/11/2022 16:55

Um gol inusitado marcou o jogo entre Benfica B e Trofense, válido pela segunda divisão do Campeonato Português. Na última segunda-feira, o goleiro Samuel Soares, dos Encarnados, deu um chutão ainda do campo de defesa em direção à meta adversária. A bola carimbou o travessão, bateu no goleiro da outra equipe e entrou. Abaixo, confira o lance:

Após o término da partida, Samuel Soares conversou com o canal Sport TV, de Portugal, explicou o lance e revelou por que arriscou de tão longe.

"Vi que o guarda-redes (goleiro) estava um bocado adiantado e sabia que o vento estava a meu favor, por isso arrisquei e felizmente correu bem. Vai ficar na memória, mas o mais importante é termos conseguido a reviravolta e os três pontos", disse o Samuel Rosa.

Este gol, que acabou dado da na súmula ao goleiro adversário, foi importante para o Benfica B. Com esse lance, o time de Lisboa empatou o confronto e, mais perto do fim, conseguiu a virada para sair de campo com a vitória.