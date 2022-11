Philippe Coutinho não jogará a Copa do Mundo de 2022 - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/11/2022 15:58

O meio-campista Philippe Coutinho se manifestou pela primeira vez após ter ficado fora da lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar. Ele, vale lembrar, sofreu uma lesão muscular e não irá se recuperar a tempo da competição.

Nas redes sociais, o jogador agradeceu o carinho que recebeu dos fãs e disse que, "com positividade e fé", olha para frente e está focado em recuperar a melhor forma e voltar mais forte aos gramados. Além disso, ele ainda ressaltou que estará na torcida pelo hexa. Abaixo, confira a publicação:

A copa do mundo é um sonho pra qualquer jogador e apesar de não estar lá presente, estarei de coração e alma, torcendo como todos os brasileiros. Tenho muita gratidão a DEUS e ao staff da seleção por eu ter feito parte dessa caminhada.

Como vocês sabem tive uma lesão que me afasta dos gramados por algumas semanas. To passando aqui pra agradecer todas as mensagens positivas que venho recebendo.

Vejo que tem muita gente que gosta de mim, então para essas pessoas deixo aqui meu sentimento de gratidão. Com positividade e fé eu olho pra frente, focado em recuperar da melhor forma e voltar mais forte. As dificuldades fazem parte mas ainda tem muita coisa boa pra acontecer. #tamojuntopelohexabrasil

Coutinho foi convocado pela última vez na Data FIFA dos jogos de junho, contra a Coreia do Sul e Japão. Ele, inclusive, marcou um dos gols na goleada por 5 a 1 sobre os coreanos.

No Aston Villa, após retomar o bom futebol, Coutinho apresentou uma queda de produção e não foi titular nos últimos quatro jogos em que foi relacionado. Na atual temporada, o meia soma 13 jogos, mas ainda não marcou nenhum gol ou deu assistência.