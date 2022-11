Byron Castillo em partida pela seleção equatoriana - Foto: Reprodução/Instagram

Byron Castillo em partida pela seleção equatorianaFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2022 16:54

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) decidiu nesta terça-feira (8) que o Equador disputará a Copa do Mundo de 2022. A seleção equatoriana era alvo de uma ação movida pelo Chile, que acusava o jogador Byron Castillo de ter usado documentos falsos durante as Eliminatórias para o Mundial do Catar.

Após perder em duas instâncias na Fifa, o Chile recorreu ao TAS, que manteve a decisão. O tribunal não encontrou irregularidade na documentação do jogador e manteve a decisão da Fifa. Sendo assim, o Equador mantém a vaga na Copa do Mundo de 2022.

Porém, o Equador não saiu ileso e recebeu duas punições. O TAS considerou que foram usados documentos falsos na inscrição, o que viola o artigo 21 do Código Disciplinar da Fifa, e aplicou uma multa de 100 mil francos suíços (cerca de R$ 525 mil) e perda de três pontos nas Eliminatórias para a Copa de 2026.

O Equador foi o quarto colocado das Eliminatórias da América do Sul. A seleção equatoriana está no Grupo A da Copa do Mundo de 2022 e estreiam no dia 20, às 13h, contra o anfitrião Catar, no jogo de abertura da competição. A "La Tri" ainda enfrenta a Holanda, no dia 25, e Senegal, no dia 29.