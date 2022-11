Os confrontos de mata-mata da Copa do Mundo, segundo simulação do game Fifa - Divulgação

Os confrontos de mata-mata da Copa do Mundo, segundo simulação do game FifaDivulgação

Publicado 08/11/2022 15:27

A EA Sports, desenvolvedora do game Fifa, divulgou o resultado de uma simulação da Copa do Mundo no game. E não é boa para o Brasil, que perdeu a final para a Argentina.



Nas últimas três edições do torneio, em 2010, 2014 e 2018, a simulação do game acertou os campeões (Espanha, Alemanha e França).



Como foi a simulação da Copa do Mundo



Segundo a EA Sports, Brasil, Argentina, França e Alemanha foram os primeiros de seus grupos com 100% de aproveitamento, enquanto a Inglaterra ficou atrás dos Estados Unidos.



No mata-mata, o Brasil passou por Coreia do Sul nas oitavas de final, Alemanha, nas quartas. Na semifinal, passa por Portugal nos pênaltis. Já a Argentina superou Dinamarca, Holanda e França.



Na final, Messi fez o gol que garantiu a vitória sobre o Brasil por 1 a 0. E a França superou Portugal na disputa pelo terceiro lugar.



Desempenho dos jogadores



Na simulação utilizando o jogo Fifa Copa do Mundo, que será lançado nos próximos dias, Messi foi o artilheiro, com oito gols, e o melhor jogador. E o argentino Emiliano Martínez foi o melhor goleiro.



Pelo Brasil, Richarlison e Vini Jr. foram os goleadores, com cinco gols cada um. E Alisson foi um dos goleiros menos vazados do torneio.