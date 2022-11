Galvão Bueno - Reprodução

Galvão BuenoReprodução

Publicado 08/11/2022 14:14

O narrador da Rede Globo Galvão Bueno acredita que Vinicius Júnior pode ser o grande destaque da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Deixando Neymar para trás, o locutor exaltou o jogador relevado pelo Flamengo, que foi o oitavo colocado da premiação Bola de Ouro de 2022.

Durante o programa "Bem Amigos", do SporTV, na última segunda-feira, Galvão apontou para o bom momento de Vini Jr. Apesar de a titularidade do jogador não ser garantida, o apresentador aposta no destaque do atleta no Mundial do Catar. "O Vinícius Junior faz o adversário tremer. A fase dele... Ele tem cacife para ser o grande nome da Copa do Mundo", declarou.

Galvão ainda ressaltou que o técnico Tite pode mudar a formação dos onze iniciais com o andamento do torneio. "Depende de como ele vai jogar, se ele vai jogar com esse time mais ofensivo, ou se ele vai jogar com uma certa preocupação. E tem uma outra coisa: o Brasil é pentacampeão. Nos cinco títulos, nunca, nunca o time que começou foi o time que terminou", finalizou.

Vinicius Júnior foi o único brasileiro que ficou entre os dez melhores do mundo em 2022. Destacado no Real Madrid, o jogador foi responsável pelo gol do título da Liga dos Campeões, na vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, em maio. Ao todo nesta temporada, ele marcou dez gols e deu cinco assistências em 20 jogos.