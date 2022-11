Neymar disputará a sua terceira Copa do Mundo - AFP

Publicado 08/11/2022 12:49

Em sua segunda Copa do Mundo, Tite renovou mais da metade do grupo da Seleção entre 2018 e 2022. Dos 26 jogadores chamados para o Catar, apenas nove estiveram na Rússia quatro anos atrás: os goleiros Alisson e Ederson, os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos, o lateral Danilo, os volantes Casemiro e Fred, e os atacantes Neymar e Gabriel Jesus.

Daniel Alves poderia ser o 10º, mas sofreu uma lesão antes da Copa de 2018 e foi cortado. O lateral, assim como Thiago Silva e Neymar, são os únicos remanescentes do grupo que jogou em 2014.



Da equipe considerada titular atualmente, Alisson, Thiago Silva e Neymar são os únicos mantidos quatro anos após a eliminação para a Bélgica.



Com nove jogadores mantidos, Tite supera a convocação que fez para a Copa do Mundo de 2018, quando chamou apenas cinco nomes que jogaram no Brasil e fizeram parte da derrota histórica por 7 a 1 para a Alemanha, no Mineirão.



Além de Thiago Silva e Neymar, Paulinho, Fernandinho e Willian estavam em 2014 e foram à Rússia quatro anos depois.