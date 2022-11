Rodrygo e Daniel Alves - Reprodução

Rodrygo e Daniel AlvesReprodução

Publicado 08/11/2022 16:49

Rio - Jogador mais novo na convocação de Tite, o atacante Rodrygo defendeu a ida do veterano Daniel Alves para a Copa do Mundo. Em entrevista ao "UOL", o "caçula" da seleção brasileira destacou a importância de ter no elenco um jogador com o histórico vitorioso como o lateral do Pumas-MEX e relembrou o aprendizado que já teve com ele.

"É uma importância muito grande pela experiência que ele tem, por ser um cara vitorioso e, claro, pela qualidade dele, acho que um dos principais motivos da convocação dele é a qualidade dele e tudo o que ele pode agregar para a gente tanto dentro como fora de campo, ter esses caras por perto, esses caras que ganharam tudo na história do futebol muitas vezes e que podem passar muita experiência para a gente é muito bom", afirmou o jogador do Real Madrid.

"Eu sou um cara que gosto de aprender bastante, com certeza vou aprender muito com o Dani, como já aprendi em outras convocações, ele sempre falou muito comigo, sempre me deu muitas dicas e quero aprender muito com ele", completou.

O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24, contra a Sérvia, às 16h. Suíça e Camarões completam o grupo da Seleção.