Vitor Belfort é apoiador de Jair Bolsonaro, e compartilhou uma fake news a respeito do resultado das eleiçõesReprodução/Instagram VitorBelfort

Publicado 08/11/2022 15:51

Rio - Ex-campeão dos meio-pesados do UFC e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Vitor Belfort compartilhou uma notícia falsa em seu Instagram, e acabou caindo em uma pegadinha. A postagem falsa afirmava que o General "Benjamin Arrola" solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma explicação sobre as eleições presidenciais.

Vitor Belfort compartilhou uma notícia falsa e acabou caindo em uma pegadinha Reprodução



"O General Benjamin Arrola das Forças Armadas declarou que o exército deu 24 horas para que o TSE explique o que houve nas urnas no domingo. Segundo ele, as forças armadas já estão apostos para a tomada do poder caso não haja nenhuma explicação coerente", diz o texto compartilhado por Vitor Belfort.

Ao perceber a pegadinha, Vitor Belfort rapidamente apagou a publicação. No entanto, o caso ganhou bastante repercussão nas redes sociais. Confira algumas reações:

O general Anderson Deunoqueixo quer falar contigo Vitor pic.twitter.com/f307Ehpqx7 — Allex Melo (@allex_melo) November 8, 2022

parabéns vitor belfort, você me rendeu belas risadas no dia de hoje — mandimandi (@amandareblin) November 8, 2022

E o Vitor Belfort caiu no meme do General “Benjamin Arrola”.



Parecia até um chute do Anderson Silva. pic.twitter.com/HlUNPr3er1 — Antonio Tabet (@antoniotabet) November 8, 2022