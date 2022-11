Giovani Lo Celso está fora da Copa do Mundo - AFP

Giovani Lo Celso está fora da Copa do MundoAFP

Publicado 08/11/2022 16:55

Rio - Restando menos de duas semanas para o início da Copa do Mundo do Catar, a seleção argentina ganhou um desfalque de peso. Um dos titulares da equipe, o meia Giovani Lo Celso, do Villarreal, passará por uma cirurgia na coxa direita e não terá tempo de se recuperar antes do Mundial. A informação é de diferentes veículos da imprensa do país, como o canal TyC Sports e o jornal Olé.

O jogador foi substituído ainda no primeiro tempo na derrota do Villarreal para o Athletic Bilbao, no último dia 30. O meia aguardava os resultados dos exames para saber a gravidade da lesão e vivia a expectativa na ida para o Catar. No entanto, o departamento médico da equipe espanhola confirmou ser um caso mais sério, com a necessidade de uma operação.

Com a perda de Lo Celso, o técnico Lionel Scaloni buscará um novo meio-campista para compor a lista dos 26 nomes que representarão a seleção argentina na Copa do Mundo. A tendência é de que o treinador chame Exequiel Palacios, do Bayer Leverkusen.

A Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado da Arábia Saudita, México e Polônia. O primeiro jogo da equipe Sul-Americana será contra os sauditas, no dia 22, às 07h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.