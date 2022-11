Zico inaugurou, na última semana, mais um polo da Zico 10. Desta vez na cidade de Okinawa, em parceria com o ex-jogador e empresário Roberto Iwashita - Divulgação

Rio - Menos de um mês do lançamento da primeira unidade de sua escola de futebol, em Toyama, Zico inaugurou, na última semana, mais um polo da Zico 10. Desta vez na cidade de Okinawa, em parceria com o ex-jogador e empresário Roberto Iwashita, o Galinho participou da cerimônia, inclusive ministrando aulas para crianças de diferentes nacionalidades na Arena Chatan Park, em Chatan, Okinawa.



"Através do futebol e tudo que aprendi com ele, queremos criar mais do que atletas, mas cidadãos, utilizando a experiência da prática do esporte, o cultivo da disciplina, união e respeito", destacou Zico.



Feliz com a expansão dos núcleos, o Presidente das Escolas Zico 10, Thiago Coimbra, destacou a importância de ter mais unidade também no Japão, onde seu pai é considerado o 'Deus do Futebol'.

"Sabemos da importância da presença do meu pai na vida dos japoneses, principalmente quando se fala de esportes. Poder levar a metodologia criada por ele, que vem sendo aplicada para a formação de novos atletas e cidadão no Brasil, mas também no Japão é de uma satisfação imensa", completou Thiago Coimbra.



Com diversas unidades espalhadas pelo Brasil, além de Estados Unidos e Japão, as escolas Zico 10 estarão reunidas neste mês de novembro para a 1ª Edição da Zico 10 Cup Brasil, que será realizada no Centro de Futebol Zico com as categorias sub-8 a sub-15.