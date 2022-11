Galvão Bueno - Reprodução

Publicado 09/11/2022 18:45

Rio - A Globo anunciou, na tarde desta quarta-feira, que o "Bem, Amigos!" especial, que iria ao ar na próxima segunda-feira, foi adiado. Galvão Bueno, que se despediria da apresentação da atração, testou positivo para Covid-19 e a emissora decidiu preservá-lo para a Copa do Mundo.

O programa especial teria uma série de homenagens a Galvão Bueno e seria transmitido simultaneamente na TV aberta e no SporTV. Até o momento, a Globo não confirmou uma nova data. A atração está na grade do canal por assinatura desde 2003 e chegará ao fim junto com a aposentadoria de Galvão da narração.

Apesar do diagnóstico da doença, Galvão está confirmado para o jogo de abertura da Copa do Mundo. O narrador transmitirá o duelo entre Catar e Equador, no próximo dia 20, às 13h.