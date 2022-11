eSports: Com arena lotada, FURIA bate a Navi e avança para as semifinais do Major - Michal Konkol/ESL

Publicado 12/11/2022 14:19

Rio - Com mais de 13 mil torcedores na Jeunesse Arena, a FURIA venceu os ucranianos da Natus Vincere por 2 a 1, e avançou para a semifinal do IEM Rio Major 2022. Os brasileiros brigarão por uma vaga na decisão contra os dinamarqueses da Heroic, neste sábado (12), às 17h30.



* Mapa 1 - Nuke*

A FURIA começou vencendo o mapa da Nuke, jogando no lado defensivo. No entanto, a equipe ucraniana conseguiu se reencontrar na partida, e conseguiu garantir a virada, vencendo o mapa por 16 a 14.



O grande destaque do primeiro mapa foi o ucraniano Oleksandr “S1mple” Kostyliev. O atual melhor jogador do mundo não caiu nas graças da torcida, e levou sua equipe para a vitória. inicial. Ao final do primeiro mapa, S1mple foi vaiado pelos torcedores, e respondeu colocando as mãos nas orelhas, provocando a plateia que aumentou o barulho contra o jogador.



Mapa 2 - Ancient



Em seu mapa de escolha, a FURIA conseguiu garantir uma boa vantagem no lado atacante, e, depois, apenas manter o controle total da partida, fazendo com que os torcedores aumentem o som com cantos a favor da equipe brasileira.



O destaque do segundo mapa foi Kaike “KSCERATO” Cerato, que, vencendo diversas situações de desvantagem, conseguiu levar a FURIA ao terceiro mapa.



Mapa 3 - Mirage



No terceiro, e último, mapa, a FURIA conseguiu ter o domínio dos dois rounds de pistolas, garantindo uma boa quantidade de pontos. Junto do apoio da torcida, os brasileiros conseguiram garantir a vitória por 16 a 10.



No terceiro mapa, Andrei “Drop” Abreu obteve uma atuação de gala, e carregou sua equipe rumo à vitória. Mesmo com menos experiência, o jovem de 18 anos não sentiu a pressão de estar jogando um Mundial em uma arena lotada, e levou seu time a semifinal da competição.