Publicado 13/11/2022 14:50 | Atualizado 13/11/2022 16:19

Rio - A atriz pornô russa Alina Yeremenko, conhecida em seu país pelo nome Alina Henessy, fez uma promessa bastante peculiar, envolvendo o futebol. Após elogiar os atributos físicos do atacante Aleksandr Kokorin, que defende o Aris Limassol, do Chipre, ela ofereceu uma sessão de "16 horas de sexo" ao atleta. Porém, a oferta tem uma condição.

"O futebol é como o pornô, porque está cheio de meninos bonitos. Se, antes do final do campeonato, Aleksandr Kokorin marcar cinco gols, prometo realizar uma maratona de sexo de 16 horas com ele como agradecimento", disse.

Kokorin, de 31 anos, é um jogador bastante conhecido no futebol russo. Ele já defendeu equipes importantes como a Fiorentina, da Itália, o Dínamo de Moscou e o Zenit, ambos da Rússia. Até o momento, ele entrou em campo em nove partidas e fez quatro gols na temporada.