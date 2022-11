Lyanco - Divulgação / Southampton

Publicado 13/11/2022 15:20

Rio - Dois dos grandes clubes brasileiros administrados pela SAF, Vasco e Botafogo podem promover um duelo por contratações em 2023. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, ambos os clubes têm interesse em repatriar o zagueiro Lyanco, de 25 anos, que atua pelo Southampton, da Inglaterra.

Lyanco foi revelado pelo São Paulo e negociado com apenas 20 anos para o Torino. Ele atuou em quatro temporadas pelo clube italiano e uma pelo Bologna. Em 2021, embarcou rumo ao futebol inglês. No entanto, acabou não conseguindo atuar muito e estaria com desejo de voltar ao futebol brasileiro.

O zagueiro chegou a ter uma passagem pelas divisões de base do Alvinegro, antes de ir para o São Paulo e se profissionalizar. Na temporada atual, Lyanco entrou em campo em apenas oito partidas e não fez nenhum gol pelo Southampton.