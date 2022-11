eSports: FURIA sofre apagão no terceiro mapa - Stephanie Lindgren/ESL

Publicado 13/11/2022 14:04

Rio - O sonho de conquistar um Major de CS:GO no Brasil terminou para a FURIA. Os brasileiros foram derrotados na semifinal para os dinamarqueses da Heroic por 2 a 1, e se despediram do primeiro Campeonato Mundial de CS disputado em terras nacionais. Com o resultado, a Heroic avançou para a grande final, onde enfrentará a Outsiders, neste domingo (13).



Mapa 1 - Inferno



A FURIA não se intimidou no mapa de escolha dos dinamarqueses, e conseguiu a vitória tranquila por 16 a 6. O grande destaque da partida foi o capitão Andrei “arT” Piovezan, com 23 abates e 12 mortes.



A FURIA vence o mapa da Inferno e está a apenas um mapa de garantir a vaga na decisão do IEM Rio Major 2022.#CSGO #IEM #ESL #DIADEFURIA pic.twitter.com/DVzj8Q9o8m — Gabriel Orphão @ IEM Rio Major 2022 (@GabrielOrphao) November 12, 2022



Mapa 2 - Ancient

Em seu mapa de escolha, a FURIA não conseguiu emplacar um bom começo, e começou sendo dominada pela Heroic, que conseguiu abrir 15 a 5, e ter dez map points. No entanto, os brasileiros conseguiram se reerguer no jogo, e emplacar uma sequência de dez rounds consecutivos, para empatar a partida.



Na prorrogação do segundo mapa, a FURIA tentou utilizar bastante da força da torcida, que lotou a Jeunesse Arena mais uma vez. Porém, os brasileiros acabaram sendo superados pelos dinamarqueses, e perderam o mapa por 19 a 17.



Mapa 3 - Nuke



No mapa decisivo, a FURIA sofreu um grande apagão, e não conseguiu repetir o desempenho feito nos duelos anteriores. A equipe sofreu muitos round estando no lado defesa, que é o lado favorável do mapa, e acabou perdendo por 16 a 5.



Com o resultado, a FURIA se despede do Mundial. Após a eliminação, jogadores e torcedores choravam, com o sentimento de que faltava pouco para o título.



A Herói conseguiu sua vaga na decisão do IEM Rio Major 2022. A equipe dinamarquesa enfrentará a Outsiders, neste domingo (13), às 15h.