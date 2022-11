Vinicius Junior - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/11/2022 10:30

Rio - Considerado um dos principais jogadores do futebol europeu, Vinicius Junior, de 22 anos, não tem a titularidade garantida na seleção brasileira. Convocado por Tite para disputar a Copa do Mundo, o atacante do Real Madrid admitiu que deseja começar a competição como titular, porém, reforçou que o mais importante foi sido lembrado pelo treinador.

"Eu acredito que todo jogador quer começar jogando, é sempre importante. Mas, em se tratando de Copa do Mundo, todo mundo quer primeiro é estar ali. Estar no elenco e depois ver alguma maneira de ajudar. Claro que, jogando os 90 minutos, eu vou poder ajudar muito mais e quero estar entre os titulares, só que o professor tem que fazer a sua escolha e tem muitos jogadores. Além dos 26 jogadores que irão para a Copa, ficam muitos de fora e é sempre muito mais complicado para o treinador do que para o jogador", disse em entrevista à Rede Globo.

Vinicius Junior fez questão de exaltar o clima entre os jogadores da seleção brasileira. O atacante afirmou que todo o elenco se relaciona bem e que isso torna a equipe mais forte.

"Eu acredito que cada vez que a gente vai para a Seleção o grupo está mais unido, a galera está mais confiante. Eu acredito que isso seja o mais importante de tudo, que você pode ter o melhor elenco do mundo, mas se a equipe não tiver a união e a conexão que deve ter, aí fica um pouco complicado. Eu acredito que esse grupo, além de ter bons jogadores, todo mundo gosta muito um do outro. Todo mundo quer estar na Seleção e quer aproveitar esse momento", disse.