Mercedes fez dobradinha - AFP

Mercedes fez dobradinhaAFP

Publicado 12/11/2022 18:23

São Paulo - O inglês George Russell ganhou a corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, neste sábado, e terá o compatriota Lewis Hamilton como companheiro na primeira fila. É a primeira vez na temporada que a Mercedes fará dobradinha no grid de largada. O espanhol Carlos Sainz Jr. terminou a prova em segundo, mas largará em sétimo porque havia sofrido punição.

O holandês Max Verstappen usou pneus médios, perdeu rendimento e terá de largar na terceira posição neste domingo, a partir das 15 horas, no Autódromo de Interlagos. Pole position para a corrida deste sábado, o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, decepcionou na corrida sprint e partirá do oitavo lugar.

Com a largada limpa, Magnussen conseguiu sustentar a ponta até a terceira volta, quando foi ultrapassado por Verstappen no fim da reta principal. Logo, Russell e Sainz Jr também deixaram para trás o dinamarquês, que foi despencando.

O espanhol Fernando Alonso mais uma vez se desentendeu com o companheiro de equipe, o francês Esteban Ocon. Em uma tentativa de ultrapassagem, o espanhol tocou no carro francês e viu uma parte da asa dianteira se soltar. Situação semelhante aconteceu na Aston Martin. O alemão Sebastian Vettel foi empurrado para a grama pelo canadense Lance Stroll.

Na 12ª volta, Russell encostou de vez em Verstappen, forçando a ultrapassagem. O piloto da Red Bull usou compostos médios, enquanto o britânico da Mercedes usou pneus macios. Foram seguidas tentativas, aproximando Sainz e Hamilton da disputa. Na 15ª volta, o holandês não conseguiu mais resistir e Russell conseguiu tomar a ponta no fim da reta oposta.

Hamilton mantinha com Sainz uma batalha particular pela terceira posição. O espanhol conseguiu se descolar do britânico e deixou Verstappen para trás. Hamilton veio no embalo, reeditando a disputa de 2021. O heptacampeão levou a melhor e passou o holandês na reta principal.

Russell abriu boa vantagem sobre Carlos Sainz e não teve problemas para completar a corrida sprint na primeira posição.

Antes de a corrida começar, a organização do GP de São Paulo presenteou figuras icônicas da categoria com uma obra de arte especial pelos 50 anos de Fórmula 1 no Brasil. Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ex-chefão da categoria, Fabiana Ecclestone, vice-presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) na América do Sul, o jornalista Reginaldo Leme, Tamas Rohonyi, antigo promotor do GP do Brasil, e Emerson Fittipaldi, que completa 50 anos de seu primeiro título mundial. Eles receberam os troféus das mãos do prefeito Ricardo Nunes e do CEO do GP de São Paulo, Alan Adler.

Confira o grid de largada do GP de São Paulo:

1º - George Russell (GBR/Mercedes), em 30min11s307

2º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), a 4s492

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 10s494

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 11s855

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 13s133

6º - Lando Norris (GBR/McLaren), a 25s624

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 3s995*

8º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 28s768

9º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 30s218

10º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 34s170

11º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a 39s395

12º - Mick Schumacher (ALE/Haas), a 41s159

13º - Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), a 41s763

14º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 42s338

15º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), a 48s985

16º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 50s306

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 50s700

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 51s756

19º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), a 76s850

20º - Alex Albon (TAI/Williams), não completou a prova