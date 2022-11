Zico 10 Cup Brasil - Divulgação

Publicado 12/11/2022 16:40 | Atualizado 12/11/2022 16:42

Rio - A rodada inicial da 1ª edição da Zico 10 Cup Brasil aconteceu na manhã deste sábado no Centro de Futebol Zico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Recebendo equipes de diversos locais do país, a competição acontece até a próxima terça-feira, nas categorias de Sub-8 a sub-15.



“Mais uma grande realização do Centro de Futebol Zico e das escolas Zico 10, é esta copa a nível Brasil. Quero agradecer a toda equipe, bem como os professores e representantes de cada equipe participante. Será uma grande competição com o espírito maior da integração e amizade”. Destacou Thiago Coimbra, presidente das escolas Zico 10.

Neste domingo e segunda-feira acontecerão os demais jogos da fase classificatória do competição. As finalíssimas da 1ª Zico 10 Cup Brasil, em todas as categorias, acontecerão na próxima terça-feira, feriado, sempre no Centro de Futebol Zico.



CONFIRA OS RESULTADOS DA 1ª RODADA ZICO 10 CUP BRASIL



SUB-8

Zico 10 CFZ 0 x 2 PSG Barra da Tijuca

Arouca 3 x 0 Flu Vargem



SUB-9

Show de Bola 1 x 0 Magnus

Zico 10 CFZ 1 x 3 Marina



SUB-10

Zico 10 CFZ 2 x 8 PSG Barra da Tijuca

PSG Botafogo 3 x 2 Show de Bola



SUB-11

Zico 10 CFZ 0 x 4 PSG Barra da Tijuca

DK10 3 x 4 Marina



SUB-12

Zico 10 CFZ 2 x 3 EFAM

DK10 0 x 2 ABEDI



SUB-13

DK10 0 x 6 Magnus

Flu Vargem 4 x 3 Zico 10 CFZ



Marina 8 x 3 Flu Vargem

Zico 10 CFZ 2 x 3 El Teton FC

Abedi 3 x 1 D6

Academia Coimbra 2 x 1 Magnus





Os placares e resultados podem ser acompanhados em tempo real pelo aplicativo “iFut”, buscando por Zico 10.