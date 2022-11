Liverpool derrotou o Southampton - AFP

Liverpool derrotou o Southampton AFP

Publicado 12/11/2022 15:10

Inglaterra - Com boas atuações do goleiro Alisson e do atacante Roberto Firmino, o Liverpool derrotou o Southampton por 3 a 1, em casa, neste sábado, e vai entrar na pausa da Copa do Mundo mais aliviado ao ganhar a segunda vitória consecutiva.

O Liverpool, que teve um início de temporada bem irregular, agora já passa a ocupar a sexta colocação do Inglês com 22 pontos, em 14 partidas. Já o Southampton amarga a vice-lanterna do campeonato com 12 pontos (15 jogos).

As duas equipes só voltam a jogar agora depois do Natal, no dia 26 de dezembro. Liverpool encara o Aston Villa e o Southampton receberá o Brighton.

O time da casa entrou em campo no 4-3-3 e logo aos 6 minutos abriu o placar com o brasileiro Roberto Firmino, que não irá para a Copa do Catar. Após cruzamento na área em cobrança de falta, o atacante, mesmo de costas para o gol, cabeceou no canto direito.

A equipe visitante empatou três minutos depois, também em jogada aérea, com Adams, que aproveitou vacilo da zaga e uma saída errada de Alisson. O goleiro brasileiro, porém, foi um dos destaques com três belas defesas. Duas em chutes à queima-roupa de Elyounoussi e a terceira em uma cabeçada de Adams.

O atacante Darwin Nuñez acabou sendo decisivo para o Liverpool. Ainda no primeiro tempo foi oportunista para marcar dois gols: aos 21 (em chute de voleio dentro da área) e aos 42 minutos.

Já o Tottenham deu um belo susto em sua torcida, mas ganhou de virada por 4 a 3 do Leeds após ficar atrás no placar em três oportunidades. Richarlison, que vai para o Mundial do Catar, foi titular (sendo substituído aos 24 da etapa final por Yves Bissouma), mas passou em branco.

Summerville abriu o placar aos 10. Harry Kane, artilheiro do time, empatou aos 25. Rodrigo Moreno fez o segundo dos visitantes aos 43 indo para o intervalo com a vantagem de 2 a 1

O Tottenham empatou logo aos 6 com Davies, mas permitiu aos 31 um novo gol de Rodrigo Moreno, brasileiro naturalizado espanhol.

A virada, porém, saiu nos últimos dez minutos com dois gols de Bentancur (aos 36 e 38 minutos). O último deles em uma tabela que envolveu quatro jogadores desde o campo de defesa que no final terminou com o volante uruguaio só tendo o trabalho de completar.

A vitória faz o Tottenham entrar na paralisação da Copa em terceiro lugar com 29 pontos, três do vice-líder Manchester City, que tem um jogo a menos. O Leeds terminou a partida na 14ª posição com 15 pontos (14 jogos).

Jogando fora de casa, o Leicester City (17 pontos) desperdiçou um pênalti, mas venceu o West Ham (14 pontos) por 2 a 0 com gols de Maddison (aos 8 do primeiro tempo) e Barnes, aos 33 da etapa final).

O meia Lucas Paquetá foi titular do West Ham e só não marcou um belo gol de cabeça graças a uma defesa no ângulo do goleiro Ward aos 37 da primeira etapa.

Tielemans ainda viu o goleiro Fabianski pegar um pênalti.

O Bournemouth (16 pontos) não tomou conhecimento do Everton (14 pontos), em casa, e derrotou por 3 a 0 com gols de Tavernier (18) e Moore (25), no primeiro tempo, e Anthony (24 do segundo tempo).

O Nottingham Forrest (13 pontos) passou pelo Crystal Palace (19 pontos) com um gol de Gibbs-White aos 9 minutos do segundo tempo em jogada que teve que ser revisada pelo VAR.