Publicado 12/11/2022 16:32

Rio - Ídolo do Flamengo, Adriano Imperador, utilizou as redes sociais e reagiu com bom humor a uma falsa notícia que circulou nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Twitter, o ex-jogador compartilhou um twitt que dizia que ele havia levado mais de 30 tiros ao furar uma blitz na Vila Cruzeiro, comunidade da Zona Norte do Rio.

Ainda se fosse parecido comigo…

Aqui quem fala é o fantasma do Adriano kkkk pic.twitter.com/cuykgVPxju — Adriano Imperador (@A10imperador) November 12, 2022

O Imperador desmentiu a notícia e ironizou: "Ainda se fosse parecido comigo… Aqui quem fala é o fantasma do Adriano kkkk". A imagem compartilhada de forma falsa por uma página no Twitter era de um homem com a camisa do Flamengo.

A última semana foi de muita alegria para Adriano. O ídolo do Flamengo se casou com sua namorada, Micaela Mesquita, nesta quarta-feira. O próprio craque contou a novidade nas redes sociais. "Enfim casados", escreveu ele na legenda da foto em que aparece segurando a certidão de casamento ao lado da amada. Logo em seguida, Didico também postou uma foto com Micaela, a mãe, Rosilda Ribeiro, e a avó, Dona Wanda.

Adriano, de 40 anos, foi revelado pelo Flamengo, passou por clubes importantes do futebol europeu como Inter de Milão e Roma. Além disso, ele passou pelo São Paulo, pelo Corinthians e pelo Athletico-PR. Seu maior momento no futebol brasileiro foi pelo Rubro-Negro, em 2009, quando foi campeão brasileiro e craque da competição. O ex-atacante disputou a Copa do Mundo de 2006.