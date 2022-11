Galvão Bueno - Tv Globo/Divulgação

Publicado 12/11/2022 18:16

Rio - A oito dias da abertura da Copa do Mundo do Qatar, Galvão Bueno, 72, deve ficar hospitalizado por três dias no Albert Einstein, em São Paulo, para tratar a Covid-19. O narrador da TV Globo contraiu a doença nesta semana, e anunciou a hospitalização neste sábado (12).

"Melhor vir para cá, no Einstein. Eu me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas estou fazendo exercícios duas vezes por dia: musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa", diz Galvão em vídeo publicado em suas redes sociais.

Histórico narrador da TV Globo, Galvão participará de sua 11ª Copa do Mundo no Qatar. A menos que a programação tenha que ser alterada em decorrência da hospitalização, ele irá narrar a abertura do Mundial no próximo dia 20, com a partida inaugural entre Qatar e Equador.

"Para quem torce por mim, uma ótima notícia! O Dr. Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Einstein por três dias para ser monitorado e fazer muita fisioterapia", escreveu o narrador na legenda da publicação, dizendo "sai fora, covid" e tranquilizando os fãs ao dizer que "não poderia estar melhor".

Esta não é a primeira vez que Galvão Bueno contrai a Covid-19. Em janeiro deste ano, o narrador divulgou seu diagnóstico positivo e exaltou a importância da vacinação, ao dizer que estava bem, justamente por ter tomado todas as doses disponíveis para sua faixa etária até aquele momento.

O novo diagnóstico foi divulgado pelo SporTV na quarta-feira (9), quando a emissora anunciou que Galvão não apresentaria o "Bem, Amigos" da próxima segunda (14).