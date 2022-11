Matheus Cunha no treino da Seleção - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 12/11/2022 17:31

Rio - O atacante Matheus Cunha, de 23 anos, preterido por Tite na convocação para a Copa do Mundo, também não está vivendo um bom momento no Atlético de Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o brasileiro está na lista de transferências para deixar a equipe carioca.

Segundo a publicação, o desempenho do atacante pelo Atlético de Madrid está sendo decepcionante e sua situação no clube espanhol seria "insustentável". Além deles, outros jogadores devem mudar de ares em breve. Entre eles: João Félix e Rodrigo De Paul.

Matheus Cunha chegou no Atlético de Madrid em agosto de 2021 após um ano e meio defendendo o Hertha Berlim, da Alemanha. No entanto, seus números no clube espanhol não são positivos. No total são 53 jogos, sete gols e seis assistências. Na temporada atual, ele jogou 16 partidas e passou em branco.

Figura presente em boa parte das convocações de Tite, chegando até a ser titular, Matheus Cunha viveu seu melhor momento na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atacante, de 23 anos, foi um dos principais destaques da seleção brasileira que conquistou o ouro na competição.