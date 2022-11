Renato Gaúcho - Lucas Uebel / Grêmio

Renato GaúchoLucas Uebel / Grêmio

Publicado 12/11/2022 20:20

Rio - Após uma temporada de dificuldades, o Grêmio voltou para a Série A do Brasileiro. Após conseguir o acesso com uma vitória de 3 a 0 sobre o Náutico, o treinador Renato Gaúcho desabafou e pediu que o clube gaúcho parasse de "colocar amadores no clube". A declaração não agradou o presidente do Tricolor, Romildo Bolzan Jr., que viu a fala como direcionada a ele.

"Não gostei da entrevista, não achei oportuna, não achei correta. Eu disse pra ele 'nós tínhamos três objetivos: Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho e era retornar à Série A'. Naquele dia, estávamos retornando, era para celebrar, podíamos falar isso em outra oportunidade. Não vou censurar ninguém, mas de tudo o que ele estava falando ali, só tinha uma pessoa comum a todos esses problemas, que era eu. Se tocasse a mim, não teria problema, mas eu sei pra quem ele endereça tudo isso. Não acho que tinha gente errada no lugar errado, é gente que é eleita, gente que é escolhida", afirmou em entrevista à ESPN.

O dirigente afirmou que esse tipo de fala é comum a personalidade do ídolo do Grêmio. Na opinião de Romildo, mesmo que reconheça o erro, Renato Gaúcho seguirá com o mesmo comportamento.

"A forma como ele disse foi absolutamente inoportuna. Mas o Renato é o Renato, ele pode reconhecer o erro, mas continua dizendo a mesma coisa. Ele continua dizendo o que acha", disse.