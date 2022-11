Maracanã - Divulgação/Maracanã

Publicado 18/11/2022 20:13 | Atualizado 18/11/2022 20:26

Rio - O Governo do Rio adiou a licitação do Maracanã e estendeu por mais seis meses a permissão para a dupla Flamengo e Fluminense gerir o estádio. Com isso, os dois clubes, que formam o Consórcio Maracanã, poderão administrar o local até o fim de abril de 2023. A informação foi dada primeiramente pela "BandNews".

A nova data para licitação ainda não foi confirmada. No entanto, Fla e Flu seguem com o desejo de concorrer em conjunto. O clube das Laranjeiras, inclusive, obteve as CNDs para assinar como sócio do Flamengo e não mais como parte interveniente.

Além de Flamengo e Fluminense, o Vasco também tem interesse em administrar o Maracanã. A decisão do governo do Rio surpreendeu à diretoria cruzmaltina. O clube chegou a enviar um ofício no início deste mês oficializando seu desejo de gerir o estádio provisoriamente, mas não obteve resposta.

Em outubro, o Governo, por determinação do Tribunal de Contas do Estado, suspendeu o edital de licitação do Maracanã um dia antes da data prevista para a análise das ofertas. Na ocasião, Flamengo e Fluminense e o Vasco, em conjunto com a WTorre, apresentariam suas propostas.