Alisha Lehmann - Reprodução / Instagram

Alisha LehmannReprodução / Instagram

Publicado 21/11/2022 10:30 | Atualizado 21/11/2022 10:32

Rio - O craque brasileiro do Aston Villa, Douglas Luiz, se separou de sua namorada, a também jogadora Alisha Lehmann. A estrela suíça Alisha, de 23 anos, que joga no time feminino do Villa, teve um relacionamento de um ano com o brasileiro depois que eles se conheceram no clube de Birmingham. No início deste ano, inclusive, ela desistiu de uma cobertura alugada e se mudou para uma casa de cinco quartos do jogador, em Sutton Coldfield.

fotogaleria

De acordo com o tablóide The Sun, a causa da separação seria algumas fotos sensuais que Alisha resolveu fazer e a forma que ela estava levando sua carreira fora dos campos.



“Douglas ficou completamente apaixonado por Alisha. Ele rapidamente a convidou para sair e eles se tornaram um casal poderoso no futebol. Eles eram tão amados. Mas, infelizmente, como Alisha se tornou mais requisitada fora do campo, as rachaduras começaram a aparecer no relacionamento. Quando solicitada para fazer um calendário, ela aproveitou a chance de mostrar seu lado sexy, mas ele não ficou feliz. Douglas não achava que era algo que ela deveria estar fazendo", afirmou uma fonte ao tablóide.



O jogador está no Brasil, enquanto a assessoria dela se recusou a comentar o término com o The Sun. Vale lembrar que a bissexual Alisha já teve um relacionamento com sua companheira de equipe, Ramona Bachmann, de 25 anos.