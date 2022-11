Renato Gaúcho é ídolo do Grêmio - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Renato Gaúcho é ídolo do GrêmioFoto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 20/11/2022 22:15 | Atualizado 20/11/2022 22:16

Renato Gaúcho continuará no Grêmio em 2023. Neste domingo, o clube gaúcho anunciou que chegou a um acerto com o treinador para mais uma temporada.

Depois de deixar o Flamengo em 2021, Renato foi contratado pelo Tricolor Gaúcho em setembro deste ano para substituir Roger Machado. Sob o comando de Portaluppi, o Grêmio foi o vice-campeão da Série B e conquistou o acesso para a Série A do Brasileirão com duas rodadas de antecedência.

O HOMEM FICA Ele já realizou vários desejos Tricolores e seguirá conosco por mais uma temporada, para nos ajudar a alcançar muitas outras vitórias. VAMOS JUNTOS, com Renato!



Leia em: https://t.co/qdViCkgLap pic.twitter.com/MfxIMgly7B — Grêmio FBPA (@Gremio) November 20, 2022

Vale lembrar que, após confirmar a vaga na elite do futebol brasileiro, Renato Gaúcho manifestou o interesse de permanecer no Tricolor. Contudo, ele apontou algumas condições e deixou claro que quer um time completivo.

Ídolo do Grêmio, Renato é o treinador que mais esteve à frente do time - foram 411 jogos no total. Além disso, como técnico, ele conquistou os seguintes títulos: Copa do Brasil (2016); Copa Libertadores (2017); Recopa Sul-Americana (2018); Campeonato Gaúcho (2018, 2019 e 2020); e Recopa Gaúcha (2019).