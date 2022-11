Carol Azevedo - Divulgação

Carol AzevedoDivulgação

Publicado 21/11/2022 11:51

Rio - Até nas partes íntimas você cheira o que você come. Além disso, consumir certos alimentos melhora outros aspectos na hora H. Não à toa, a musa fitness Carol Azevedo consome banana, morango e abacaxi.



"São as três frutas essenciais para antes da hora H. Principalmente, o abacaxi, que melhora o odor e sabor dos fluidos vaginais. Ah, meninas e mandem os parceiros de vocês também consumir bastante, já que também altera o cheiro e sabor do esperma deles", aconselha a beldade, que aprendeu com uma médica.