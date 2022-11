Apple estaria disposta a entrar no meio do futebol e adquirir o Manchester United - AFP

Apple estaria disposta a entrar no meio do futebol e adquirir o Manchester UnitedAFP

Publicado 24/11/2022 11:30

A Apple tem interesse em adquirir o Manchester United, segundo o jornal britânico "Daily Star". A empresa estadunidense de tecnologia, avaliada em 2,4 trilhões de dólares (R$ 12,7 trilhões) estaria iniciando conversas com os Glazers, donos dos Red Devils que decidiram por o clube à venda este ano.

A publicação ressalta que a Apple não possui nenhuma experiência no ramo esportivo, mas que o CEO da gigante tecnológica, Tim Cook, estaria disposto a entrar no meio do futebol e adquirir o Manchester United seria um grande passo.

Contudo, o valor pedido pelos Glazers é considerado "irreal"; a família estadunidense deseja vender o United por 8,3 bilhões de libras (R$ 53,5 bilhões). Para efeitos de comparação, a revista "Forbes" avalia o Real Madrid como o clube mais valioso do mundo, em 4,2 bilhões de libras (R$ 27 bilhões).

Além do Manchester United, outro gigante inglês que está à venda é o Liverpool. Recentemente, o Chelsea também foi vendido pelo bilionário russo Roman Abramovich, adquirido pelo empresário estadunidense Todd Boehly.