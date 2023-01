Vinicius Jr em ação pelo Real Madrid - Jose Jordan / AFP

Publicado 26/01/2023 16:39

Após as atitudes hostis da torcida do Atlético de Madrid contra o Real Madrid e, principalmente, contra Vinicius Jr, a Comissão Estatal contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha agendou uma reunião extraordinária para a próxima segunda-feira, dia 30. O encontro acontecerá na sede da Procuradoria Geral do Estado, em Madri. A instituição também cobrou de torcidas, clubes e entidades esportivas que lidem com o assunto com respeito e integridade ao atleta.

"Nessa reunião, serão discutidos os episódios desprezíveis de violência que continuam ocorrendo no meio esportivo e social, e que a (Comissão) Antiviolência condena veementemente" - disse a comissão, em nota.



Na madrugada dessa quinta-feira, torcedores do Atlético penduraram em uma ponte, um boneco, com a camisa do Vinícius Júnior, como se ele tivesse sendo enforcado. Junto dele, aparecia uma faixa, escrito "Madri odeia o Real'. O Atlético de Madrid lançou uma nota condenando o caso de racismo, já o Real Madrid cobrou punição. A La Liga e a Federação Espanhola foram outros órgãos que repudiaram os ocorridos.