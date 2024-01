Joelinton se recupera de lesão muscular e desfalca o Newcastle - Paul Ellis / AFP

Joelinton se recupera de lesão muscular e desfalca o NewcastlePaul Ellis / AFP

Publicado 14/01/2024 15:27

Ladrões assaltaram a casa de Joelinton na noite de sábado (13), enquanto ele assistia do estádio ao Newcastle perder por 3 a 2 para o Manchester City, pelo Campeonato Inglês. Ninguém estava no local no momento da ação. As informações são do jornal 'The Sun'.



Joelinton recebeu um aviso pelo celular sobre a invasão da casa e chamou a polícia. Entretanto, os bandidos já haviam ido embora. O valor do prejuízo não foi divulgado.



O volante do Newcastle, que está se recuperando de uma lesão muscular, é mais uma vítima de um crime que vem ganhando força na Europa, de roubo de casas a jogadores durante jogos. Inúmeros casos foram relatados nos últimos meses, não apenas na Inglaterra, mas também na Espanha.



Também no sábado, o argentino Ángel Correa, do Atlético de Madrid, teve a casa assaltada. Neste caso, ele e a família estavam no local e tiveram armas apontadas por quatro homens encapuzados. A notícia foi veiculada pela rádio espanhola COPE.