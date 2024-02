Wanderlei Silva enfrentará algoz de última luta da carreira no boxe - Divulgação/UFC

Publicado 14/02/2024 19:28

Rio - Wanderlei Silva vai voltar a lutar. O ex-campeão do peso-médio do Pride e um dos maiores nomes da história do MMA foi desafiado recentemente por seu antigo rival Quinton "Rampage" Jackson para uma luta de boxe. O brasileiro aceitou o desafio contra o algoz da última luta da carreira.

A rivalidade entre Wanderlei Silva e Quinton Jackson é antiga. Ao todo, são quatro lutas e duas vitórias para cada. O brasileiro levou a melhor em 2003 e 2004, pelo Pride, quando nocauteou o adversário duas vezes. Já o americano venceu em 2008 e 2018, pelo UFC e Bellator, respectivamente.

Wanderlei Silva subiu ao cage pela última vez em setembro de 2018, quando foi derrotado pelo rival Quinton Jackson por nocaute técnico, pelo Bellator 206. Já a última luta do americano foi em dezembro de 2019, quando foi derrotado por nocaute técnico para Fedor Emelianenko, no Bellator 237.

Quinton "Rampage" Jackson é um antigo dono do cinturão meio-pesado do UFC. O americano se prepara para estrear no boxe contra Shannon Briggs, ex-campeão dos pesos-pesados do esporte, numa luta de oito rounds no dia 1º de junho, no Catar.